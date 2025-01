Danski rokometaši po četrti naslov svetovnih prvakov

pripravil Aleksander Đurić

Zagreb, 11. januarja - Danski rokometaši so na zadnjih treh svetovnih prvenstvih pokorili tekmece, svojo prevlado na mednarodnem prizorišču pa so odločeni nadaljevati tudi na bližnjem turnirju med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem.