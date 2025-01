Umrl nekdanji grški premier Kostas Simitis

Atene, 5. januarja - V starosti 88 let je danes umrl nekdanji socialistični grški premier Kostas Simitis. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je veljal za reformista, v času njegove vlade pa je Grčija postala članica evroobmočja in se pripravila na olimpijske igre, ki so jih leta 2004 gostile Atene.