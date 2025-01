Na letališčih v Nemčiji in na Otoku težave zaradi snega in leda

München/Manchester, 5. januarja - Na letališčih v Veliki Britaniji in Nemčiji se danes spopadajo s težavami zaradi snega in leda. Na Otoku so zaradi močnega sneženja zaprli več letališč. V nemškem Frankfurtu so morali odpovedati več kot 100 poletov, nekaj poletov je odpadlo v Münchnu, tudi na letališču v Stuttgartu so težave zaradi leda.