Na posvetu naslednikov v podjetjih predvsem o prenosu izkušenj na mlajše

Kranjska Gora, 5. januarja - Družinska podjetja so hrbtenica slovenskega gospodarstva, saj predstavljajo več kot 80 odstotkov vseh podjetij, zato je uspešen prenos lastništva izrednega pomena. Nujno je, da se znanje in izkušnje prenesejo na naslednike, pri tem procesu pa želi pomagati tudi država, je bilo slišati na današnjem srečanju prevzemnikov in naslednikov podjetij.