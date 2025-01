V Katarju se nadaljujejo pogajanja o Gazi

Doha, 5. januarja - Izraelske oblasti so v soboto potrdile, da se v Katarju nadaljujejo pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi izraelskih talcev. V Izraelu so potekale nove demonstracije za izpustitev talcev, Izrael pa nadaljuje intenzivne napade na Gazo, v katerih je bilo v soboto in danes ubitih na desetine ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.