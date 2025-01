Rim, 4. januarja - Nogometaši Napolija bodo vsaj do 14. januarja, ko bo tekmo z Juventusom igrala do zdaj vodilna Atalanta, na samem vrhu prvenstvene razpredelnice italijanske lige. To jim je omogočila zmaga v Firencah, kjer so na derbiju proti petouvrščeni Fiorentini zmagali s 3:0.