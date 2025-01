Biden razglasil dobitnike predsedniških medalj svobode

Washington, 4. januarja - Ameriški predsednik Joe Biden bo nocoj v Beli hiši podelil medaljo svobode 19 posameznikom, vključno s kulturnimi ikonami, politiki in aktivisti. Med prejemniki najvišjega civilnega odlikovanja v ZDA so nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton, milijarder George Soros, glavna urednica revije Vogue Anna Wintour in pevec skupine U2 Bono.