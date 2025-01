Sabalenka v Brisbanu potrdila formo za Melbourne

Brisbane, 4. januarja - Številka ena na ženski teniški lestvici WTA Arina Sabalenka, ki bo na odprtem prvenstvu Avstralije (12. do 26. januar) napadala tretji naslov, je potrdila dobro formo in se na turnirju WTA 500 v Brisbanu uvrstila v finale. V polfinalu je gladko s 6:3 in 6:2 ugnala Rusinjo Miro Andrejevo.