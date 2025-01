Klaebo le še korak oddaljen od četrte skupne zmage na novoletni turneji

Val di Fiemme, 4. januarja - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo je zmagovalec šeste, predzadnje tekme novoletne turneje Tour de Ski smučarskih tekačev za svetovni pokal v Val di Fiemmeju. Na današnji 20-km preizkušnji v skiatlonu je za 2,4 sekunde ugnal Italijana Federica Pellegrina in še povišal prednost v seštevku turneje. Slovenca Miha Ličef in Vili Črv sta bila 46. in 54.