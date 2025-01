Dnevnik o naložbenih željah države in ljubljanske občine (4. 1.)

Ljubljana, 4. januarja - Vanja Brkić v komentarju Naložbene želje novega leta piše o načrtovanih investicijah države in Mestne občine Ljubljana v izbrane kulturne in športne projekte, med drugim v NUK 2, prenovo Drame in ljubljansko kopališče Ilirija. Izbira izvajalcev za NUK 2 in za Dramo bo pokazala, kako realne so bile ocene vrednosti teh projektov, ugotavlja avtorica.