Izrael zanika obtožbe po napadih na bolnišnice v Gazi

New York, 4. januarja - Izrael je v petek v Varnostnem svetu ZN zagovarjal svoje napade na bolnišnico Kamal Advan na severu Gaze, češ da temeljijo na "neizpodbitnih dokazih" o tem, da jo uporabljata palestinski gibanji Hamas in Islamski džihad. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je znova pozval k neodvisni in temeljiti preiskavi napadov.