Cleveland z zmago v Dallasu potrdil prvo mesto v ligi

Dallas, 4. januarja - Košarkarji Dallasa, še vedno brez poškodovanega Luke Dončića in obolelega Kyrieja Irvinga, so v ligi NBA doživeli nov poraz. S 134:122 se je v Teksasu veselil Cleveland, ki je dosegel deveto zaporedno in 30. zmago v sezoni ter potrdil prvo mesto na vzhodu in v ligi.