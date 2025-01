Newyorške borze končale zeleno

New York, 3. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so zabeležile visoke dobičke, medtem ko so bili vlagatelji pozorni na prihajajočo administracijo novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, zlato pa pocenilo.