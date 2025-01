V Avstriji bosta pogajanja o novi vladi nadaljevali ÖVP in SPÖ

Dunaj, 3. januarja - Po današnjem odstopu liberalne stranke Neos od koalicijskih pogajanj bosta pogovore nadaljevali Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ), so za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdili v obeh strankah. Da sta njuna predsednika izrazila pripravljenost na to, je zvečer sporočil predsednik države Alexander Van der Bellen.