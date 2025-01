Zunanja ministra Nemčije in Francije v Siriji o mirnem prenosu oblasti

Damask, 3. januarja - Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot in nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock sta se danes v Damasku sestala z novimi sirskimi oblastmi. Pozvala sta jih k mirnemu in vključujočemu prenosu oblasti, ki da naj vključuje vse verske in etnične skupine v državi. Gre za prvi obisk na ravni zunanjih ministrov katere od zahodnih držav.