Promet na nemških letališčih ovirajo tehnične težave

Frankfurt, 3. januarja - Nemška zvezna policija na letališčih se sooča s tehničnimi težavami, zaradi česar nastajajo velike vrste pri kontroli potnih listov tistih potnikov, ki so v državo prileteli iz držav izven schengenskega območja. Policisti potne liste in vizume trenutno preverjajo ročno, zaradi česar prihaja do dolgih vrst, so potrdili na policiji.