Pravoslavni verniki bodo praznovali badnji dan

Ljubljana, 6. januarja - Pravoslavni verniki obeležujejo t. i. badnji dan, s katerim bodo opolnoči pričakali pravoslavni božič. Danes bodo v cerkvah prevzeli badnjake, to je slamo in hrastove veje, ki simbolizirajo okolje, v katerem se je rodil Jezus. Osrednje bogoslužje Srbske pravoslavne cerkve pri nas bo v cerkvi sv. Cirila in Metoda v Ljubljani.