Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 3. januarja - Tečaji na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani zeleno. Indeksi bi tako lahko nadoknadili nekaj izgub z začetka novega leta, potem ko so bili v četrtek na prvi trgovalni dan novega leta ob koncu dneva obarvani rdeče. Vlagatelji v mirnem obdobju okoli novega leta čakajo pomembnejše gospodarske objave, ki bi usmerile trge.