Ljubljanska borza v novo leto vstopila z rastjo

Ljubljana, 3. januarja - Ljubljanska borza je prvi trgovalni dan v 2025 končala v zelenem območju. Indeks najpomembnejših borznih podjetij SBI TOP je pridobil 0,61 odstotka in se ustavil pri 1676,69 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,37 milijona evrov poslov, skoraj tri četrtine z delnicami Krke in NLB. Najbolj so se medtem podražile delnice Zavarovalnice Triglav.