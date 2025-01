Alpske smučarke pripravljene na uvodno dejanje leta 2025

Kranjska Gora, 3. januarja - V Kranjski Gori je vse pripravljeno za prvi smučarski spektakel letošnje zime v Sloveniji. Podkorenska strmina bo v soboto in nedeljo šestič po vrsti gostila svetovni pokal alpskih smučark. V veleslalomu in slalomu bodo od Slovenk tekmovale Neja Dvornik, Andreja Slokar in Ana Bucik Jogan. Gre za prvi tekmi svetovnega pokala v koledarskem letu 2025.