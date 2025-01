Italija in ZDA v stiku glede v Iranu zaprte italijanske novinarke

Rim/Teheran, 3. januarja - Med italijansko vlado in ZDA potekajo pogovori o primeru italijanske novinarke Cecilie Sale, ki so jo decembra aretirali v Iranu, so danes za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedali neimenovani vladni viri. Teheran naj bi namreč predlagal izmenjavo novinarke za v Italiji pridržanega iransko-švicarskega poslovneža Mohameda Abedinija Najafabada.