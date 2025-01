Hladna fronta na jugu države prinesla sneg do nižin

Ljubljana/Novo mesto, 3. januarja - Slovenijo je ponoči prešla hladna fronta, ki je južni polovici države prinesla sneg vse do nižin. Največ ga je zapadlo na območju Kočevja in Novega mesta, in sicer med pet in deset centimetrov. Hladna fronta se je premaknila proti Hrvaški, je za STA pojasnil Luka Ravnik iz Arsa. Ceste so sicer splužene in posute. Sneg pa se bo obdržal še v soboto.