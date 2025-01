Izraelske sile stopnjujejo napade na zdravstveni sistem v Gazi

Gaza, 3. januarja - Izraelska vojska je danes v napadih vzdolž Gaze ubila več kot 30 ljudi. Po navedbah palestinske tiskovne agencije Wafa so izraelske sile odredile še evakuacijo ljudi iz Indonezijske bolnišnice v Bejt Lahiji, kjer so pred tem izpraznile in razdejale bolnišnico Kamal Advan.