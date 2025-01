Z novim letom zaživela civilna iniciativa za oživitev grajskih pristav gradu Snežnik

Stari trg pri Ložu, 3. januarja - Predstavniki Društva ljubiteljev gradu Snežnik in drugih lokalnih organizacij so se z novim letom povezali v civilno iniciativo. Ministrstvo za kulturo pozivajo, naj nemudoma odpre grajske pristave. Te so namreč zaprte že skoraj 20 let, po njihovih besedah se ni končala niti prenova, za katero so bila zagotovljena finančna sredstva.