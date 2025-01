Sirija naj bi po spopadu na meji Libanoncem omejila vstop v državo

Bejrut, 3. januarja - Sirske oblasti so po spopadu med libanonsko vojsko in sirskimi borci na meji med državama uvedle omejitve pri vstopu libanonskih državljanov v Sirijo, so danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedali libanonski varnostni viri. Po novem naj bi bil vstop dovoljen le Libanoncem z dovoljenjem za bivanje v Siriji.