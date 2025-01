Portorož in Piran lani z rekordnim številom prenočitev

Portorož/Piran, 3. januarja - Za Portorož in Piran je bilo leto 2024, kar se tiče števila turističnih prenočitev, rekordno. Glede na začasne podatke so v občini Piran zabeležili nekaj manj kot 1,9 milijona prenočitev, s čimer so presegli tudi številke iz pred tem rekordnega predkoronskega leta 2019. V občini so zadovoljni tudi z decembrskim obiskom.