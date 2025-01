Predvidoma do sredine marca popolna zapora na Verovškovi ulici v Ljubljani

Ljubljana, 3. januarja - Od ponedeljka do predvidoma 15. marca bo v Ljubljani na odseku tik za križiščem z Vodovodno ulico v smeri severne obvoznice zaradi obnove vodovoda in cestišča zaprta Verovškova ulica. Obvoz bo urejen po Ulici Alme Sodnik in Litostrojski cesti. Mestni avtobusi na liniji 18 bodo vozili po spremenjeni trasi, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.