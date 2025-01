Biatlonci po uspešni prvi triadi samozavestno v tradicionalno serijo

Pokljuka, 3. januarja - Slovenski biatlonci so zelo zadovoljni z uvodom v sezono 2024/25. Vrhunec so stopničke Anamarije Lampič na sprintu 20. decembra v Annecy-Le Grand Bornandu, na uvodnih treh postajah pa so temu dodali šest uvrstitev med deseterico, tudi četrti mesti moške in ženske štafete v avstrijskem Hochfilznu. V leto 2025 se z doseženim podajajo optimistični.