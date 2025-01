Čehi zadnji polfinalisti pokala United

Sydney, 3. januarja - Češka teniška reprezentanca je še zadnja polfinalistka pokala United, ki poteka v Avstraliji. V današnjem edinem četrtfinalnem obračunu so Čehi že po posamičnih dvobojih ugnali Italijane in se bodo v polfinalu v soboto pomerili proti ZDA. Drugi polfinalni par sestavljata reprezentanci Kazahstana in Poljske.