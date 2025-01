Na Ljubljanski borzi dopoldne pozitivna gibanja

Ljubljana, 3. januarja - Prvi trgovalni dan novega leta se tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi zvišujejo. Za približno poldrugi odstotek so se že podražile delnice Petrola in Cinkarne Celje, vlagatelji pa največ povprašujejo po delnicah Krke. Indeks SBI TOP je do 11.30 porasel za 0,56 odstotka.