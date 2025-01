Rim, 3. januarja - Globalne cene hrane so po danes objavljenih podatkih Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) lani v primerjavi z letom 2023 upadle za 2,1 odstotka. Znižale so se predvsem cene žita in sladkorja, medtem ko so se rastlinska olja, mlečni izdelki in meso podražili.