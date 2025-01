V ZDA z novim letom potekle avtorske pravice za Tintina in Popaja

New York, 4. januarja - V ZDA so z začetkom leta 2025 potekle avtorske pravice več tisoč umetniških del, med drugim za roman Zbogom, orožje! Ernesta Hemingwaya in risanega junaka mornarja Popaja. V ZDA avtorske pravice za knjige, filme in druga umetniška dela potečejo po 95 letih, javna last pa so postali tudi zvočni posnetki, nastali leta 1924.