Vreme: Padavine bodo ponehale

Ljubljana, 3. januarja - Dopoldne se bo na Primorskem jasnilo, drugod bo ostalo zmerno. Na jugovzhodu bodo padavine lahko še vztrajale del dopoldneva. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo delno jasno. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -11 do -2, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: v nedeljo bo zapihal jugozahodnik. Pooblačilo se bo, le na severovzhodu bo nekaj sonca. V zahodnih krajih bo popoldne občasno rahlo deževalo. Nekoliko topleje bo. V ponedeljek bo pretežno oblačno, v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska slika: hladna fronta se pomika čez Slovenijo. Za njo se bo iznad Alp k nam širilo območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh od severovzhoda k nam doteka hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: danes se bo oblačnost s padavinami iznad Avstrije pomikala proti jugu, meja sneženja se bo spuščala. Od severa se bo jasnilo, do večera bodo padavine ponehale tudi na Hrvaškem. V Kvarnerju bo zapihala zmerna burja. V soboto bo precej jasno z mrzlim in ponekod meglenim jutrom.

Biovreme: danes bo sprva vpliv vremena zmerno obremenilen, popoldne bo obremenitev postopno oslabela. V soboto bo vpliv vremena na počutje ugoden.