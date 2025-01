Opit voznik skoraj povzročil prometno nesrečo in grozil policistom

Šentjernej, 3. januarja - V bližini Šentjerneja je 37-letnik v torek dopoldne z objestno vožnjo pod vplivom alkohola skoraj povzročil prometno nesrečo. Med postopkom se je nedostojno vedel do policistov in drugega voznika, v katerega se je skoraj zaletel. Poškodoval je tudi notranjost policijskega vozila in grozil policistki, so sporočili s PU Novo mesto.