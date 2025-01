Na smučišču na Pohorju huje poškodovan 16-letnik

Maribor, 3. januarja - Na smučarski progi Pisker na Mariborskem Pohorju se je v četrtek pri padcu huje ponesrečil 16-letni smučar. Reševalci so mu nudili pomoč na kraju nesreče, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.