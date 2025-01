Policisti preiskujejo sumljivo smrt dojenčka iz okolice Metlike

Novo mesto, 3. januarja - Novomeški kriminalisti preiskujejo sumljivo smrt dojenčka. V sredo nekaj pred 12. uro so namreč policisti in reševalci prejeli prijavo o neodzivnem nekajmesečnem otroku v okolici Metlike, odpeljali so ga v novomeško bolnišnico, kjer pa oživljanje ni bilo uspešno. Kriminalisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.