Oklahoma do 13. zaporedne zmage, Boston boljši od Minnesote

Oklahoma City, 3. januarja - Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so sinoči v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu s 116:98 premagali Los Angeles Clippers. Za vodilno ekipo zahodne konference lige je bila to 13. zaporedna zmaga. Drugi na vzhodu Boston Celtics so medtem v gosteh tesno s 118:115 ugnali Minnesoto Timberwolves.