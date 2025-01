Ponekod po Sloveniji že močno sneži

Ljubljana, 3. januarja - Nekatere dele države je zajelo močno sneženje. Po podatkih prometnoinformacijskega centra močno sneži na območjih Notranjske, Kočevske, Dolenjske in osrednje Slovenije, izpostavljajo Razdrto, Postojno in Unec. Sneg se ponekod že oprijemlje cestišč. Po napovedih Arsa bi lahko zapadlo od pet do 10 centimetrov snega, v višjih legah tudi več.