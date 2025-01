Newyorške borze novo leto začele s padci

New York, 2. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. V ospredju so bile med drugim Tesline delnice, ki so se, potem ko je proizvajalec električnih avtomobilov sporočil, da z lansko dobavo ni dosegel napovedi, pocenile za okoli šest odstotkov, poročajo tuje tiskovne agencije.