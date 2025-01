Napadalec v Orleansu deloval sam, povezave z eksplozijo v Las Vegasu naj ne bi bilo

New Orleans, 2. januarja - Napadalec, ki je v sredo v New Orleansu z avtomobilom zapeljal v množico, ki je proslavljala novo leto, in ubil 14 ljudi, je, kot vse kaže, deloval sam, je danes sporočila ameriška zvezna policija FBI. Zaenkrat tudi niso našli povezave z eksplozijo vozila pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu, poročajo tuje tiskovne agencije.