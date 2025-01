Na Hrvaškem po napadu sprejeli protokol za večjo varnost v šolah

Zagreb, 2. januarja - Na Hrvaškem je pristojno ministrstvo danes sprejelo protokol o nadzoru vstopa in izstopa v šolskih ustanovah, s katerim želi zagotoviti večjo varnost. Ukrep so sprejeli manj kot dva tedna po tem, ko je 19-letnik na eni od zagrebških osnovnih šol z nožem ubil otroka, še tri učence in učiteljico pa ranil.