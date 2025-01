Erjavec in Zidanšek brez finala v Canberri

Canberra, 2. januarja - Najboljše slovenske igralke tenisa Veronika Erjavec, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović so novo sezone začele na turnirju serije WTA 125 v Canberri v Avstraliji. Medtem ko so vse tri med posameznicami izpadle v prvem krogu kvalifikacij, sta se Erjavec in Zidanšek v dvojicah prebili vse do polfinala.