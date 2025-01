Kopitarjevi kralji boljši od vragov iz New Jerseyja

Los Angeles, 2. januarja - V severnoameriški hokejski ligi NHL je bila v noči na četrtek na sporedu le ena tekma, kralji iz Los Angelesa pa so v domači Crypto.com Areni premagali vrage iz New Jerseyja s 3:0. Kapetan kalifornijske ekipe Anže Kopitar se ni vpisal med strelce in podajalce, skupaj s svojimi soigralci pa je na četrtem mestu v zahodni konferenci.