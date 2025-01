Tretji poraz Dallasa na zadnjih štirih tekmah

Houston, 2. januarja - Košarkarji iz Dallasa so v odsotnosti poškodovanega slovenskega zvezdnika Luke Dončića na zadnjih štirih tekmah doživeli tretji poraz v severnoameriški ligi NBA. Po porazih v Portlandu in Sacramentu so danes izgubili še v Houstonu z 99:110, z razmerjem zmag in porazov 20-14 pa so na petem mestu v zahodni konferenci.