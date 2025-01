Število žrtev napada v New Orleansu naraslo na 15

New Orleans, 2. januarja - Število žrtev sredinega napada v New Orleansu, kjer je moški z avtomobilom zapeljal v množico, je glede na zadnje podatke z deset naraslo na 15. Oblasti so osumljenca, ki je bil v streljanju s policijo ubit, identificirale kot 42-letnega ameriškega državljana iz Teksasa. Sumijo, da pri dejanju, ki ga obravnavajo kot terorizem, ni deloval sam.