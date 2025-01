Bobičanec in Aarons nič več v Celju

Celje, 1. januarja - Slovenski nogometni prvoligaš Celje še naprej vleče kadrovske poteze, ki so za zdaj bolj vezane na odhode. Po branilcih Davidu Zecu, ki so ga Celjani prodali Kielu, in Slavku Braliću, ki so ga posodili hrvaški Gorici, sta nekdanja člana kluba postala Luka Bobičanec in Rolando Aarons.