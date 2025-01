Oberstdorf, 1. januarja - Nika Prevc (122 in 134,5 m, 311,9) je zmagala na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v Oberstdorfu in po drugi zmagi v nizu ubranila lansko slavje na novoletni turneji dveh večerov. Druga Slovenka Ema Klinec (121 in 129 m, 297,5) je bila šesta.