Prva otroka v letošnjem letu sta se rodila v Ljubljani

Ljubljana, 1. januarja - Prva novorojenčka v letošnjem letu sta se minuto čez polnoč rodila v porodnišnici v Ljubljani. Oba sta dečka, enemu je ime Jakob, drugemu pa Jakub, so za STA povedali v porodnišnici, kjer so se do zgodnjega jutra rodili še trije dečki. Kot prva deklica letos pa je ob 00.44 privekala na svet Živa v Novem mestu.