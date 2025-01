Biden obsodil napad v New Orleansu, Trump ga je povezal z migracijami

New Orleans, 1. januarja - Ameriški predsednik Joe Biden je obsodil današnji napad v New Orleansu, kjer je bilo v trčenju vozila z množico in streljanju ubitih deset ljudi. Njegov predhodnik in naslednik Donald Trump pa je incident povezal z nezakonitimi migracijami, četudi policija ni podala podatkov o osumljenčevi identiteti.