Tschofenig zmagal v Garmischu, Lanišek četrti

Garmisch-Partenkirchen, 1. januarja - Avstrijec Daniel Tschofenig (141,5 in 143 m, 298,9 točke) je zmagal na tekmi za svetovni pokal v smučarskih skokih v Garmisch-Partenkirchnu in prevzel vodstvo v pokalu in v seštevku novoletne turneje. Četrti je bil najboljši Slovenec Anže Lanišek (139,5 in 140,5 m, 288,3).